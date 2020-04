"Auspico omogeneità nei comportamenti delle Regioni", dice Arcuri

"Ci sono delle Regioni che hanno già preso delle iniziative nelle materie di loro competenza. Ci auguriamo che presto ci sia omogeneità di comportamento su tutto il territorio". Lo ha detto il commissario all'emergenza Domenico Arcuri nel corso di una conferenza stampa.

"Credo ha detto Arcuri - che per molto tempo molti di noi, se non tutti, dovremo abituarci ad utilizzare le mascherine". Nelle prossime settimane c'è una previsione di disponibilità di ben 650 milioni di mascherine. Oggi sono state distribuite alle regioni 4,8 milioni di mascherine, negli ultimi sette giorni sono state 20,8 milioni e nei precedenti sette sono state 20,5 milioni. "Ci stiamo stabilizzando - ha aggiunto Arcuri - in una distribuzione efficiente e in tempi rapidi e del tutto ragionevoli".

Ieri sono state fatte avere 620mila mascherine modello FFp2 all'Ordine dei medici, presto lo stesso sarà per gli infermieri. Per accelerare l'importazione dall'estero sono stati organizzati nelle ultime ore 10 voli cargo da 650 metri cubi l'uno e 7 cargo da 200 metri cubi l'uno. Arcuri ha sottolineato "nessun insensato ottimismo, ma per quanto riguarda le forniture il peggio è alle nostre spalle".