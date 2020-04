Approvato il decreto sull'anno scolastico, per la maturità ammissione generalizzata

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le misure che regolano la chiusura dell'anno scolastico. L'ammissione all'esame di maturità "sarà generalizzata ma la prova c'è, il tutto promossi è semplificazione scorretta", ha detto il vice ministro all'Istruzione Anna Ascani nel corso di una diretta Facebook sul proprio profilo.

"Nel decreto si parla di esame di maturità, la nostra battaglia è stata fatta per garantire che ci fosse un esame di maturità, vogliamo che prova ci sia e ci auguriamo di poterlo svolgere con le modalità previste se si riuscisse a tornare a scuola in tempi relativamente brevi ma questo ce lo devono dire gli scienziati. In ogni caso una prova ci sarà ed è bene che sia così", ha aggiunto Anna Ascani.

Rilevando che "il dibattito sul '6 politico' è privo di senso, nessuno qui lo sta immaginando, vogliamo che il lavoro che gli insegnanti stanno facendo non venga mortificato. Piuttosto che cedere alla trasformazione di tutto in slogan, cerchiamo di fare il meglio possibile".