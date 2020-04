Un uomo è morto nell'incendio di un appartamento a Roma

Un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato carbonizzato nel proprio appartamento dove alle 6.40 era divampato un incendio. Il rogo si è sviluppato in una palazzina di via Lucio Mummio 21, in zona Tuscolana, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia. Sul posto anche Italgas. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite dalla cucina dell'appartamento che si trova al quinto piano dell'edificio.