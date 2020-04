Sala: "non giochiamo a guardie e ladri"

"Mettiamoci d'accordo, non è che il gioco del momento è diventato 'guardia e ladri', perché le guardie non sono sufficenti per controllare i comportamenti di 1 milione e 400 mila persone. Per cui ognuno deve fare più che mai il proprio dovere". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala rivolgendosi ai cittadini nel consueto video messaggio su Facebook, sottolineando che c'è ancora troppa gente in giro.

"Ognuno deve fare il proprio dovere più che mai. Il mio dovere è di stare qui, di lavorare, dal 23 febbraio da quando il prefetto ha convocato il tavolo di crisi - ha aggiunto Sala -. Non mi sono riposato un giorno, non me ne lamento. È mio dovere, l'ho anche scelta questa professione". "Ma in questo momento se il vostro dovere è stare in casa, dovete stare in casa" ha sottolineato.