I droni terranno d'occhio i torinesi in isolamento

Da oggi pomeriggio a Torino entrano in azione i droni dei carabinieri per sorvegliare i parchi cittadini Colletta, Pellerina e Valentino-Lungo Po Murazzi. La decisione è stata presa nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e ha come obiettivo quello di 'scovare' assembramenti di persone, vietati dai provvedimenti emessi per contenere il contagio da Covid-19.

Il drone è pilotato da esperti elicotteristi del primo Nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano, che saranno affiancati da militari del comando provinciale di Torino per le verifiche su strada. Il drone si alternerà con quello in dotazione alla polizia locale.