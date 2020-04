"Nessuna certezza per il futuro", un agente immobiliare medita la chiusura

“Sto valutando se riaprire la mia attività, sono sincero. Sono in difficoltà e non ci sono certezze per il futuro, quindi valuterò cosa fare, ma potrei chiudere”. Lo ha detto all’AGI Ernesto Fochetti, titolare della “Servizi Immobiliari”, agenzia immobiliare di Civitavecchia, che aggiunge: “Devo pagare il mutuo e non ho soldi per farlo, mi hanno detto che probabilmente non mi verrà sospeso, ma come faccio? Oggi ho mandato una mail ‘da morto di fame’ alla banca’, ma non mi vergogno”.

“Io, come molti altri imprenditori, sono in una situazione catastrofica per colpa del coronavirus. – ha ammesso Fochetti - Dovrei pagare anche l’affitto del negozio, ma dovrò mettermi d’accordo con il proprietario delle mura perché i soldi non ci sono”. “Lo Stato deve aiutarci – ha detto – oggi proverò a chiedere i 600 euro, ma già so che non arriveranno mai”. L’imprenditore, poi, racconta che anche i suoi amici guardano il futuro con paura.

“Una mia amica mi ha detto che a Siena suo padre, noto imprenditore edile, non riaprirà l’azienda. Questo perché dopo mesi di inattività ci andrebbe solo a rimettere”, ha spiegato Fochetti che ha aggiunto: “una persona può anche stare ferma, ma devi bloccargli i pagamenti, a quel punto si può ripartire. Così però è complicato”.