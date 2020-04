Con l'intera provincia barricata in casa per l'emergenza coronavirus, le strade sono tornate ad essere battute dagli animali. Così nelle scorse ore un orso ha deciso di passeggiare indisturbato per le vie del comune di Canè, in alta Vallecamonica, in cerca di cibo.

Dopo aver banchettato tra le auto parcheggiate con alcuni rifiuti trovati in un cassonetto, l'orso e' passato a un vicino pollaio facendo incetta di galline. L'animale e' poi scomparso nel bosco.