Cronaca

Folletto, stop alle attività per 4500 venditori a domicilio

"È necessario muoversi con rapidità e decisione. Si tratta di un atto di responsabilità civica a tutela della salute delle nostre persone e dei nostri clienti. La lotta ad oltranza contro il virus ci vede presenti e attivi in questo delicato momento, in cui tutti siamo chiamati a fare dei sacrifici", si legge in una nota di Vorwerk