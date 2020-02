Un uomo ha rapinato 10 euro a un 'bangladino' con una carabina

Rapina ieri sera alle 21 in via Val Santerno, in zona Fidene, a Roma. Un uomo, con volto travisato, si è introdotto armato di carabina all'interno di un negozio, gestito da un cittadino del Bangladesh, e lo ha derubato dell'incasso di appena 10 euro.

Al termine della rapina il ladro ha abbandonato l'arma in una strada limitrofa, via Val di Lanzo, ed è fuggito via. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato Fidene, anche la polizia scientifica. Indagini in corso per rintracciare il responsabile.