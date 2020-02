Il numero dei casi di coronavirus in Italia supera quota mille

Sale a 1.049 il numero di casi di coronavirus nel nostro Paese. Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18. Le vittime sono 29. Sono 401 le persone "ricoverate con sintomi", il "38% del totale delle persone colpite da coronavirus" e il "10%", ossia 105, "è in terapia intensiva", mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare, ha aggiunto.

Ai 1.049 casi annunciati dal commissario all'emergenza Angelo Borrelli vanno sommati 50 guariti e 29 deceduti, che portano il totale a 1.128. È improprio definire tali decessi come conseguenza diretta dell'infezione da coronavirus fino a che l'Istituto Superiore di Sanità non lo avrà accertato, avverte la Protezione Civile.

Nel dettaglio: i casi accertati di coronavirus in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Borrelli: "Non intasare i numeri di emergenza"

I decessi di persone positive al coronavirus registrati nella giornata di oggi sono 8, ha comunicato Borrelli, nel punto stampa nella sede della Protezione civile. "Si tratta di persone anziane", ha spiegato il capo della Protezione Civile, affermando che 6 decessi sono avvenuti in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Sono oltre 18.500 i tamponi effettuati finora, ha riferito ancora Borrelli, il quale ha invitato la cittadinanza a "non intasare i numeri di emergenza" e "in caso di dubbi rivolgersi al medico di famiglia".

"Stiamo acquisendo mascherine, le abbiamo distribuite nei nosocomi della Lombardia. Confidiamo di poter incrementare i dispositivi di protezione individuale disponibili", ha detto ancora Borrelli.

Niccolò è stato dimesso dallo Spallanzani

Il 17enne di Grado, sempre risultato negativo al test per la ricerca del nuovo coronavirus, è stato recuperato dai genitori, felici di riabbracciarlo dopo il periodo passato sotto osservazione nel nosocomio. Ora torneranno a Grado in macchina.

"Dopo 6 mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata una emozione fortissima riabbracciarlo", ha detto il padre di Niccolò conversando con i giornalisti allo Spallanzani.

Quanto agli altri casi in osservazione, il bollettino precisa che la donna di Fiumicino, positiva al test come il marito e uno dei due figli, tutti gli altri test effettuati finora per altri pazienti sono risultati negativi, si legge ancora nel bollettino medico. "Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 193 pazienti. Di questi, 165, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventotto sono i pazienti tutt'ora ricoverati".

"La task force regionale sta indagando sui contatti" della donna di Fiumicino contagiata da nuovo coronavirus e ricoverata da venerdì allo Spallanzani, ha detto il direttore sanitario dell'ospedale, Francesco Vaia, alla lettura del bollettino medico diramato oggi. Hanno "lievi sintomi", oltre a essere positivi, anche il marito e il figlio della donna di Fiumicino risultata positiva al test per la ricerca del nuovo coronavirus.