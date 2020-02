Sono 821 i malati di coronavirus in Italia, 21 i morti risultati infetti

Sono 821 le persone ammalate di Coronavirus nel nostro Paese, alle quali si aggiungono 46 pazienti guariti e 21 morti risultati infetti. È l'ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa delle 18.

Tra gli 821 malati, ha chiarito Borrelli, 412 sono asintomatici o con sintomi lievi, e sono in isolamento domiciliare. 345 sono ricoverati in ospedale, 64 in terapia intensiva.

Sono quattro le persone morte oggi risultate positive al coronavirus. Si tratta di 3 ultraottantenni e un 77enne.

"Stamattina la situazione a Lodi è rientrata nella normalità", ha aggiunto Borrelli, che è inoltre commissario all'emergenza coronavirus, Il capo della Protezione Civile ha spiegato che "ieri sera dopo le 19 al Comitato operativo era arrivata segnalazione che più di 100 persone erano in coda per essere visitate. La sanità regionale ha disposto il potenziamento del presidio di pronto soccorso e la criticità è rientrata".