Un bimbo di 6 anni è gravissimo dopo un incidente con la slitta

Sono considerate disperate le condizioni di un bambino di 6 anni straniero, pare di nazionalità tedesca, che questa mattina all'Alpe di Siusi è rimasto coinvolto in un incidente con la slitta. Inizialmente la dinamica non era chiara e sembrava fosse legata ad una caduta dalla seggiovia. Il bambino è stato trovato nei pressi della stazione a valle dell'impianto Panorama. Immediato il trasporto in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano.