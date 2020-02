In Cina decessi ai minimi da 3 settimane. A Parigi il primo morto francese

Mentre aumentano i Paesi che chiudono le porte a italiani e sudcoreani, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità cerca di porre freno alla psicosi coronavirus ricordando che l'infezione risulta letale solo nel 3% dei casi e i pazienti che riportano condizioni gravi sono appena il 5%. E un'altra notizia incoraggiante arriva dalla Cina, dove si registrano 406 nuovi malati e 52 morti, il minimo da 3 settimane, un altro segnale che potrebbe far supporre superato il picco dell'epidemia. La preoccupazione nel mondo è però sempre più elevata: se a Milano viene rinviato il salone del Mobile, il Comitato Olimpico valuta la cancellazione delle olimpiadi di Tokyo.

Il timore che l'epidemia si trasformi in pandemia continua ad agitare i mercati. Dopo un altro tonfo a Wall Street e sulle borse asiatiche, aprono in calo le Borse europee, mentre continuano a salire le quotazioni dell'oro, bene rifugio per eccellenza. E il coronavirus diventa argomento di dibattito anche nella campagna per le presidenziali Usa, con i candidati alle primarie dem che accusano il presidente Trump di sottovalutare il fenomeno.

In attesa del nuovo bollettino della Protezione Civile, in Italia il bilancio è di oltre 320 casi e 11 morti, tutti anziani, e si registrano i primi casi a Firenze, Palermo e Liguria. Ad Alassio 146 persone sono in quarantena in un albergo e nel Lodigiano arriva l'esercito.

I focolai italiani continuano a "esportare" l'infezione, anche al di fuori dell'Europa. Dopo l'Algeria, è il turno del Brasile, con un contagiato reduce da un viaggio in Italia che appare però in buone condizioni. Positivi anche un medico italiano e sua moglie a Tenerife. Altri 2 connazionali contagiati in Austria. Casi di infettati in Italia anche in Svizzera e Croazia.

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato per venerdì un provvedimento a sostegno dell'economia, mentre il titolare della Sanità, Roberto Speranza, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con gli altri paesi europei per tenere aperti i confini. All'estero, dopo Israele e Mauritius, anche Seychelles, Salvador e Giordania chiudono le porte agli italiani.

Archiviate le tensioni con i governatori del Nord, Conte rinnova l'appello alle Regioni a uniformare le misure. Ma le Marche disubbidiscono e chiudono le scuole, costringendo l'esecutivo a impugnare l'ordinanza.



Secondo caso a Madrid, era stato in Italia Secondo caso di coronavirus a Madrid: si tratta di uno spagnolo che di recente era stato in Italia. Il paziente è stato trovato positivo al Covid-19 e verrà trasferito all'ospedale Carlos III; la sua situazione è stabile. Lo ha riferito El Mundo, precisando che sono otto in totale i contagiati in Spagna: oltre i due a Madrid, quattro a Tenerife, uno a Barcellona e uno a Valencia.

Altri quattro decessi in Iran, il totale è 19 morti L'Iran ha registrato altri quattro decessi per Covid-19, portando il bilancio totale dei morti nel Paese a 19. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Salute, Kianoush Jahanpour, il quale ha parlato di altri 44 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, che fanno salire a 139 il numero totale dei contagi a livello nazionale. Dei nuovi casi, 15 sono stati registrati a Qom, la città santa per gli sciiti ed epicentro dell'epidemia nella Repubblica islamica, nove a Gilan e quattro a Teheran.

A Parigi il primo morto francese Primo morto francese a Parigi per coronavirus. Le autorità hanno confermato il decesso. Si tratta del secondo nel paese d'Oltralpe, dopo la morte di un turista cinese arrivato dallo Hubei, epicentro dell'epidemia di Covid-19. Si tratta di un uomo di 60 anni. Era stato sottoposto ai test "d'urgenza ieri all'ospedale della Pitie-Salpetriere in uno stato gravissimo ed è morto nella notte", ha annunciato il vice ministro Jerome Salomon. La Francia ha annunciato in totale tre nuovi casi di coronavirus, che si vanno ad aggiungere ai due contagi riferiti ieri sera, per un totale di 17. Il secondo caso annunciato oggi riguarda un 55enne ricoverato ad Amiens "in gravi condizioni, in rianimazione", mentre il terzo è un 36enne ricoverato a Strasburgo ma che "non presenta segni di gravità".

Palermo, negativa al test la comitiva bergamasca Negativi all'esame del tampone gli altri componenti della comitiva partita da Bergamo e alloggiata in un hotel del centro di Palermo. Ieri sono risultati positivi una 66enne, il marito e un ulteriore componente del gruppo. Gli altri 26 non sono stati contagiati e neppure il personale del Mercure. Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a Mattino Cinque

In Lombardia i primi 4 minori contagiati Nella notte è salito a 259 il numero delle persone contagiate da Coronavirus e, fra loro, ci sono anche 4 minori, di cui una bimba di 4 anni. Gli altri hanno 2, 10 e 15 anni. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso.

La Corea del Sud annuncia altri 115 casi La Corea del Sud ha annunciato altri 115 casi di contagio da coronavirus, portando il bilancio totale a 1.261. Lo riporta l'agenzia Yonhap. Si tratta del Paese più colpito dall'epidemia dopo la Cina: solo una settimana fa, in Corea del Sud i casi di infezione registrati erano 51.

Dopo il tonfo di Wall Street, le Borse europee aprono in calo Le Borse europee aprono ancora in calo per il timore di una pandemia e dopo il crollo di ieri a Wall Street. Londra perde lo 0,54% a 6.979 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,51% scendendo così sotto la soglia psicologica dei 23.000 punti a quota 22.988. Francoforte va giù dello 0,95% a 12.663 punti e Parigi dello 0,59% a 5.645 punti. Le autorità sanitarie Usa in particolare ieri hanno lanciato un allarme in questo senso, mentre Bruce Aylward, che ha guidato una missione internazionale di esperti in Cina, ha detto ai giornalisti che il mondo "non è pronto" per affrontare un'emergenza su così larga scala, anche se invece deve essere pronto a farlo "in fretta". Intanto in Cina continua a calare il numero dei decessi.

Azzolina: Nessun rischio che gli studenti perdano l'anno "Non c'è nessun rischio che gli studenti perdano l'anno". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di Radio 24. Abbiamo una normativa salda - ha spiegato la ministra - nel senso che al ricorrere di situazioni imprevedibili, è fatta salva la validità dell'anno scolastico. In ogni caso sappiamo che il Testo unico ci parla di 200 giorni di lezione ma se ci sono situazioni imprevedibili l'anno è salvo".

Il paziente zero non è stato ancora trovato Il fatidico 'paziente zero' da cui sarebbe partita la catena di contagio da Coronavirus in Nord Italia "lo stiamo ancora cercando", anche se "solo a fini statistici", alla luce del fatto che oramai l'epidemia si è già diffusa abbastanza. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione Agorà, l'assessore al Wealfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Invece, "Mattia è ancora ricoverato in terapia intensiva", ha aggiunto Gallera riferendosi a colui che è stato classificato come il 'paziente 1'.

La Russia sconsiglia i viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran L'agenzia governativa russa per la tutela del consumatore, Rospotrebnadzor, ha consigliato ai cittadini russi di evitare viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran, "finché la situazione dell'epidemia di coronavirus non si sia stabilizzata". Lo riporta Ria Novosti. Oltre 1.100 persone sono state contagiate e 12 sono morte in Corea del Sud, il Paese più colpito dopo la Cina. L'Iran e' diventato un altro focolaio importante, con 15 morti ufficiali e quasi 100 casi conclamati, tra i timori che il governo abbia occultato la vera estensione del contagio. L'Italia ha registrato 11 decessi e oltre 300 casi. La Russia ha rimpatriato otto connazionali dalla nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena al largo del Giappone; tre di loro sono risultati infetti. Altri due casi di contagio in Russia riguardano due cittadini cinesi in Siberia.

Scuole chiuse a Palermo e provincia Da oggi e sino a lunedì sospese le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio metropolitano di Palermo. Il provvedimento è stato adottato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, d'accordo con il sindaco della Città metropolitana, Leoluca Orlando, e l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, dopo il caso dei tre turisti di Bergamo positivi al coronavirus. Si tratta di un provvedimento finalizzato all'effettuazione di interventi di sanificazione e disinfezione straordinaria dei locali scolastici a seguito all'ordinanza regionale di Protezione civile. Un procedimento a scopo preventivo: i pubblici uffici resteranno aperti al pubblico e si provvedera' alla loro sanificazione nei giorni di sabato e domenica. Lezioni sospese anche nelle università di Palermo e Messina per iniziativa degli atenei.

In 45 sbarcati dalla Diamond Princess hanno sintomi Decine di passeggeri, ai quali la settimana scorsa era stato permesso di scendere dalla nave da crociera Diamond Princess perché negativi ai test per il coronavirus, hanno poi invece riscontrato l'insorgere di sintomi. Lo ha riferito il ministro della Salute giapponese, Katsunobu Kato, precisando che le autorità hanno contattato 813 passeggeri e "45 di loro hanno certi sintomi". "Abbiamo chiesto loro di farsi vedere da un dottore e sottoporsi a test". Già due passeggeri che inizialmente erano risultati negativi, gli è stato diagnosticato il Covid-19 una volta rimpatriati in Australia e Hong Kong.

Primo caso in Brasile, è un uomo rientrato dall'Italia Primo caso di coronavirus in Brasile: un uomo di San Paolo, appena rientrato dall'Italia, e' risultato positivo ai test. Il 61enne, ha fatto sapere l'ospedale israelita Albert Einstein in una nota riportata dal quotidiano Folha de Sao Paulo, "e' in buone condizioni e non ha bisogno di essere ricoverato, resterà in isolamento nei prossimi 14 giorni", a casa.

Il Salvador blocca gli arrivi dall'Italia e dalla Corea del Sud Il Salvador ha deciso di vietare l'ingresso a stranieri provenienti da Italia e Corea del Sud "per evitare che il coronavirus entri nel Paese". Lo ha annunciato il presidente Nayib Bukele su Twitter, precisando che "connazionali e diplomatici in arrivo da questi due Paesi dovranno passare 15 giorni in quarantena", subito dopo aumentati a "30". Spero sinceramente che la comunità internazionale riesca a contenere questo virus e che gli scienziati possano trovare un vaccino il più rapidamente possibile", ha aggiunto.

Conte: "È il momento dell'unità nazionale, non della polemica" "Questo è il momento della coesione e dell'unità nazionale, non della polemica". In un'intervista al Corriere della Sera il premier Conte lancia un monito a Salvini e dice che "a chi vuole speculare e a chi ci accusa di voler assumere 'pieni poteri' rispondo che stiamo lavorando in pieno accordo con i governi territoriali e che le misure adottate sono studiate per essere adeguate, efficaci e coerenti con il principio di proporzionalità". Non ci sta il capo del governo a farsi mettere in croce e nel rincarare la dose aggiunge: "Chi pensa di poter lucrare in termini di consenso, alimentando la paura, non fa l'interesse della nazione".

In Corea del Sud 12 vittime, contagiato un militare Usa Sono 1.146 i casi di contagio da coronavirus in Corea del Sud, dove le vittime dell'epidemia hanno raggiunto quota 12. Lo rivelano gli ultimi dati delle autorità sanitarie locali. La dodicesima vittima è un uomo di 73 anni membro di una setta religiosa di Daegu, la città meridionale da dove si è diffusa l'epidemia nel Paese, la settimana scorsa. Un militare statunitense di stanza in Corea del Sud è risultato positivo al test di coronavirus. Lo ha reso noto il Pentagono. Si tratta del primo caso di coronavirus tra le forze armate a stelle e strisce. Il militare contagiato, di 23 anni, è in quarantena nella sua residenza fuori dalla base di Camp Carroll, vicino a Daegu.

Altri 52 decessi in Cina, i contagiati sono oltre 78 mila In Cina sono stati registrati altri 52 decessi per il coronavirus nella giornata di ieri. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. È il livello più basso delle ultime 3 settimane. Il bilancio delle vittime in Cina è cosi salito a 2.715. Tutti gli ultimi decessi sono avvenuti nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell'epidemia, dove sono stati registrati anche 401 dei 406 nuovi casi di contagio. Il totale dei casi nello Stato del Dragone ha raggiunto quota 78.064.