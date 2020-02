Vigli del fuoco aggrediti a Palermo: erano senza mascherina

I vigili del fuoco "sono stati aggrediti per non avere usato la mascherina in situazioni che peraltro non lo richiedevano affatto". Lo hanno riferito i pompieri durante il vertice alla prefettura di Palermo, dopo il caso positivo di coronavirus nel capoluogo siciliano. I vigili hanno sottolineato necessità" di non seminare il panico in riferimento all'uso della mascherina quando e' improprio". Ricordano che l'Istituto superiore di sanità sottolinea la necessità di usarla solo se si hanno sintomi o se si assistono persone con sintomi.