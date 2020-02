Le farmacie di Pisa produrranno igienizzante a basso costo

Il Comune di Pisa, attraverso l'azienda partecipata Farmacie Spa, produrrà gel igienizzante per le mani che sarà distribuito nelle Farmacie e a disposizione degli uffici comunali aperti al pubblico. In questa prima fase saranno prodotte 500 confezioni, da 100 ml e 150 ml, che verranno distribuite nelle farmacie 3 (via Battelli) e 5 (via Niccolini) per rispondere alle sempre maggiori richieste della clientela.

Il prodotto sarà distribuito anche tramite dispenser nei principali uffici comunali che hanno maggiore afflusso di utenza. Il prodotto sarà pronto agli inizi della prossima settimana. In questi giorni il personale addetto di Farmacie Comunali sta recuperando le materie prime necessarie.

Il gel igienizzante per le mani, con formula officinale, sarà prodotto nei laboratori galenici delle Farmacie Comunali Pisa spa e saràcoronavirus anche disponibile nelle farmacie comunali a prezzo di costo.

"Una scelta - spiega l'amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa Spa, Andrea Porcaro D'Ambrosio - che abbiamo condiviso con il sindaco Michele Conti e con Assofarm, la federazione delle farmacie comunali, che ha sposato la nostra iniziativa promuovendone l'adesione presso le proprie associate. I laboratori galenici, grazie al dirigente Francesco Pasca, coordinato dal dottor Simone Sbrana, produrranno il gel igienizzante secondo la formula officinale propria".

"Il prezzo - spiega Porcaro D'Ambrosio - sarà inferiore rispetto a quello indicato dal tariffario nazionale poiché farmacie comunali Spa rinuncerà alle proprie marginalità in favore della cittadinanza. In questo modo daremo una risposta a quanti in questo momento stanno ricercando sul mercato prodotti igienico sanitari che, dicono i media, hanno visto aumentare i prezzi o sono difficili da reperire".

L'iniziativa di Farmacie Comunali Pisa Spa, fa sapere il Comune di Pisa, ha ottenuto la disponibilità a collaborare di Federfarma Pisa che associa le farmacie private. In una lettera indirizzata a Porcaro D'Ambrosio, il presidente Riccardo Froli afferma di "mettersi a disposizione per la distribuzione, il reperimento e qualsiasi altra necessita'. Siamo profondamente convinti che una sinergia tra farmacie pubbliche e private sia indispensabile soprattutto in momento come questo".