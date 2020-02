Effetto coronavirus sulla cultura, il primo marzo salta la domenica gratis nei musei

Effetto coronavirus anche sulla domenica gratuita per i musei. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha annunciato che domenica prossima, primo marzo, "sarà sospesa l'iniziativa che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese". Nelle regioni più colpite, tra cui Liguria, Lombardia e Veneto, era già stata disposta la chiusura dei musei per tutta la settimana.