Nel Lodigiano il settimo morto infetto da coronavirus

È morto alle 18.30 di oggi il paziente trasferito dal lodigiano nel fine settimana all'ospedale Sant'Anna di Como che era risultato essere positivo al test sul Coronavirus. Il 62enne era residente a Castiglione d'Adda (Lodi) ed era già dializzato con patologie croniche.

L'uomo era stato trasferito dal personale di Areu di Como nella notte tra venerdì e sabato. Nelle ultime ore le condizioni del paziente sono peggiorate tanto da trasferirlo in terapia intensiva. A Brescia, intanto, sono stazionarie le condizioni del primo contagiato ricoverato all'ospedale di Manerbio e originario di Pontevico. Con la morte dell'uomo, salgono a sette le vittime italiane provocate dal Coronavirus, di cui 6 in Lombardia. Il 62enne - si legge in una nota della Regione - "aveva già importanti compromissioni a livello cardiaco e renale, ed era stato trasportato al Sant'Anna di Como dall'Ospedale di Lodi"

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE