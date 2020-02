Auto contro un albero, quattro morti nel Pescarese

Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Moscufo, in provincia di Pescara. Erano a bordo di un'auto che si è schiantata contro un albero. Le vittime sono il conducente, Adriano Sborgia, 34 anni, di Moscufo; Maurizio D'Agostino, 50 anni, di Pescara; Fabrizio e Simone Cerretani, padre e figlio di 54 e 24 anni, originari di Spoltore.

L'incidente si è verificato in contrada Pischiarano. L'Audi A5 su cui viaggiavano stava percorrendo la strada provinciale 59 quando, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada e ha terminato la sua corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per i quattro non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.