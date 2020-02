Primo contagio da coronavirus a Torino

Positivo il test postmortem sull'anziana deceduta a Casalpusterlengo. Ieri a Padova il decesso di un uomo di 78 anni, prima vittima infetta da coronavirus nel nostro Paese. 39 casi in Lombardia, 12 in Veneto e uno a Torino. I Comuni decidono l'isolamento, chiusi scuole e uffici. Gli abitanti invitati a restare in casa. A Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda non fermano più i treni. Conte: "Al lavoro senza sosta"