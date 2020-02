Atterrato l'aereo con parte degli italiani a bordo della Diamond Princess

Atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare il KC-767A dell'Aeronautica militare che ha riportato a casa parte degli italiani che erano a bordo della "Diamond Princess", la nave da crociera bloccata in Giappone dall'emergenza coronavirus. Il ministero della Difesa ha spiegato che i 19 nostri connazionali, "dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola"

Le autorità australiane, invece, hanno confermato quattro nuovi casi di COVID-19 tra il gruppo di australiani evacuati giovedì dalla stessa nave, che era stata messa in quarantena in Giappone quando è stato rilevato un focolaio del nuovo cornavirus. I quattro sono stati testati positivi fra 17 persone che hanno mostrato sintomi di problemi respiratori all'arrivo a Darwin, nel nord dell'Australi. A dirlo il ministero della salute in una dichiarazione ufficiale.