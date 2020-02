Coronavirus: il presunto caso indice del contagio in Lombardia è risultato negativo al test

Il presunto caso 'indice' del focolaio di coronavirus in Lombardia, in isolamento in ospedale, è stato sottoposto a un primo test che è risultato negativo al contagio. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Il test di conferma è stato comunque inviato all'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso, hanno spiegato gli esperti di Regione Lombardia in conferenza stampa, non si può escludere che il presunto primo caso avrebbe in effetti sviluppato il virus ma sia poi guarito spontaneamente, non risultando così più positivo. Per questo la verifica all'Iss.