Quattordici contagi in Lombardia e due in Veneto. Con i tre ammalati di Roma, l'Italia è la nazione europea con più infezioni. Il primo caso della giornata è stato un uomo di 38 anni in terapia intensiva nell'ospedale di Codogno. Le sue condizioni sono gravi. Ricoverati al Sacco di Milano anche la moglie, all'ottavo mese di gravidanza, e un collega. Il ministro Speranza: "Pronti all'emergenza".