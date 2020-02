Salgono a 14 i casi di coronavirus in Lombardia

Nel corso dei tamponi svolti sui contatti dei sei contagiati in Lombardia sono state riscontrati altri 8 casi positivi, di cui 5 sono operatori sanitari. Lo ha detto l'assessore Giulio Gallera in conferenza stampa. "Molti test sono negativi, ma purtroppo come ci si poteva aspettare abbiamo trovato anche delle positivita'", ha spiegato.

"Tra i tamponi effettuati in giornata abbiamo alcune evidenze negative e abbiamo individuato altre 8 positività di cui 5 operatori sanitari, infermieri e medici dell'ospedale di Codogno, e altri 3 pazienti: si poteva prevedere". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.