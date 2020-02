Studentessa attaccata da un toro nel Milanese, non è grave

Una studentessa di 17 anni è stata attaccata da un toro mentre si stava recando a scuola ad Abbiategrasso, nel Milanese, in via Mussi. La ragazza, stando a quanto riferisce Areu, ha riportato contusioni al collo, alla schiena e a un braccio. E' stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Magenta. Il toro è stato individuato e bloccato in via per Castelletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.