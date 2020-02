È morto l'attore Flavio Bucci, aveva 72 anni

E' morto l'attore Flavio Bucci. Era nato a Torino il 25 maggio del 1947. "Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell'attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro" così un post di Facebook Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

"Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili - ricorda il sidnaco di Fiumicino - penso al 'Marchese del Grillo', accanto a Sordi, a 'Suspiria' del maestro del terrore Dario Argento, a "Il divo" di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell'Amministrazione ai familiari e amici".