Incidenti stradali: scoppia airbag, bimbo di 2 mesi muore a Pisa

È morto alle 22.30 di ieri il bimbo di due mesi (li avrebbe compiuti oggi, era nato il 17 dicembre) rimasto coinvolto a Pisa in un tamponamento fra tre auto, in via Paradisa, nel quartiere di Cisanello. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.



Il piccolo era stato trasportato all'ospedale di Cisanello in condizioni già disperate, con trauma toracico e cranico gravissimi, secondo quanto riferiscono i sanitari che lo hanno poi sottoposto a un intervento chirurgico.



Secondo una prima ricostruzione , il neonato, in macchina con la famiglia, era seduto nel seggiolino posizionato sul posto del passeggero accanto al guidatore. In conseguenza del tamponamento, l'airbag dell'auto si è attivato urtando il piccolo che ha così riportato i traumi per lui poi fatali.