Precipita nel Po a Piacenza, 13enne salvato da un passante

Un 13enne di origini noradfricane è precipitato del Po a Piacenza ed è stato salvato da un passante. E' accaduto sabato pomeriggio sul lungofiume cittadino. Per circostanze ancora da chiarire, l'adolescente è caduto in acqua e rischiava di affogare. Per sua fortuna la scena è stata notata da un uomo, anche lui straniero, che era seduto su una panchina e si è tuffato riuscendo a riportarlo a riva.



I sanitari del 118 hanno poi soccorso il ragazzo che non è in pericolo di vita. La polizia indaga per verificare se si sia trattato solo di un incidente.