Finalmente nevica in Trentino

Prima nevicata fino a fondovalle della stagione in Trentino Alto Adige. L'attesa perturbazione ha fatto cadere nella notte i fiocchi bianchi a Bolzano, Trento e Rovereto. Arrivo della neve e abbassamento delle temperature in particolare sui rilievi.

In Val Badia sono caduti 15 centimetri di neve e tra i 5 e i 10 in Val Pusteria. In provincia di Bolzano alle stazioni di rilevamento dell'anticima di Cima Libera, Cima Beltovo, Cima di Fontana Bianca, vette oltre i 3.200 metri, vengono registrati -20 gradi.

In Trentino la minima si registra ai 2.960 dei Crozzi di Taviela sopra l'abitato di Peio, -16 gradi. Le temperature restano di qualche grado sotto lo zero a Vipiteno, Bressanone, Brunico e Dobbiaco. Valore preceduto da segno positivo a Bolzano (3 gradi) e Trento (2). Non vengono segnalati disagi alla viabilità.

