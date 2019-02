Neonato morto a Torino: Procura indaga per omicidio

La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ingnoti, a seguito della morte di un neonato, poco meno di un mese di vita, che due giorni prima, a causa di una tosse persistente, i genitori avevano portato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Dopo averlo visitato, i medici avevano prescritto al piccolo un aerosol, ma due giorni dopo il neonato è morto e a nulla è valso il disperato tentativo di rianimazione eseguito dai sanitari del 118. "Qualche giorno prima - spiega l'avvocato della famiglia Federico Milano - il neonato era stato visitato dal pediatra. Questi aveva detto ai genitori che se i sintomi non fossero cessati sarebbe stato opportuno recarsi in ospedale". Il medico legale ha già eseguito l'autopsia sul corpo del piccolo e nei prossimi giorni si saprà cosa ha causato il decesso.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.