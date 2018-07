'Ndrangheta: uomo ucciso nel Reggino, ferito grave un bambino

Un uomo di 39 anni, Giuseppe Fabio Gioffré, presunto esponente della omonima cosca di 'ndrangheta, e' stato ucciso a Seminara (Reggio Calabria) in un agguato in cui è' rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara. Due persone armate di fucili caricati a pallettoni hanno sparato contro Gioffré in un terreno di sua proprietà in località Venere. Gioffré è' morto all'istante, mentre il bambino di 10 anni, che al momento dell'agguato si trovava con lui, è stato ricoverato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. E' in prognosi riservata. Sull'omicidio indagano i carabinieri.

