'Ndrangheta: 90 arresti tra Italia, Europa e Sud America

Novanta arresti di importanti esponenti della criminalità organizzata reggina ed europea. E' il bilancio di una imponente operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che vede impegnate autorita' giudiziarie e forze di polizia di Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio contro la 'ndrangheta e le sue proiezioni in Europa e nel Sud America. Nel mirino, esponenti di affermate famiglie della criminalita' organizzata calabrese, operanti principalmente nel cuore della Locride.

Sono state arrestate, in contemporanea, in diversi Stati europei e del Sud America, 90 persone accusate, a vario titolo, di reati quali associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, associazione mafiosa, riciclaggio, fittizia intestazione di beni ed altri reati, aggravati dalle modalità mafiose.

L'operazione è frutto di anni di intenso lavoro investigativo svolto nell'ambito di una Squadra investigativa comune (Joint investigation team) costituita presso Eurojust tra magistratura e forze di polizia di Italia, Paesi Bassi e Germania cui hanno aderito, per l'Italia la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria e reparti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 16:30 negli uffici della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo alla presenza del procuratore nazionale e del titolare della procura distrettuale di Reggio Calabria.













Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it