Come si allunga di 15 metri una nave ammiraglia con un 'innesto'

Silversea Silver Spirit

C’è un modo molto più semplice per allungare una nave da crociera e renderla ancora più grande e capiente, che costruirne una nuova: tagliarla a metà, aggiungere un ‘pezzo’ al centro, e riattaccare i due tronconi originari. No, non è un videogioco o una nuova scatola di Lego. È quello che stanno facendo gli ingegneri e gli operai della Fincantieri di Palermo per conto della Crociere Silversea, che ha iniziato un progetto strabiliante per allungare la sua nave da crociera di lusso Silver Spirit.

L'elaborata opera ingegneristica, racconta la Bbc, è quello di innestare un blocco lungo 15 metri al centro della nave ammiraglia. Un progetto avveniristico, che richiede oltre 500 operai specializzati e impiegherà circa 450.000 ore di lavoro. L'estensione prefabbricata alta quasi 50 pied è in realtà già stata inserita con "precisione militare" per allungare Silver Spirit da 195,8 a 210,7 metri. La nave da 36.009 tonnellate viene ora ricollegata con cura per renderla pronta per i viaggi in mare.

L'operazione è la prima del suo genere, racconta la televisione britannica, e alla fine impiegherà 846 tonnellate di acciaio, 110.000 metri di cavi e 8.000 metri di tubature. Costo della ristrutturazione: 100 milioni di dollari. Ma una volta completata, la capacità della nave aumenterà di circa il 12% e Silversea (il cui quartier generale è basato a Monaco) mira a "creare più spazio nelle aree pubbliche" e "migliorare le strutture di Silver Spirit". "L'allungamento e la ristrutturazione di Silver Spirit replicheranno l'eleganza moderna della nostra ultima nave per rendere più lussuosa l'esperienza di viaggio", spiegano i progettisti.

Lo spazio extra farà spazio a una nuova formazione da otto ristoranti e ad un ampliamento dei posti a sedere all'aperto, un'espansione del ponte della piscina e 34 nuove suite. Anche la plancia del cielo di Silver Spirit aumenterà di lunghezza e verrà allestita una nuova area aerobica all'esterno. Altre novità includono un centro benessere, una stanza con pesi liberi e due nuovi spazi pubblici. La Silver Spirit sarà pronta per riprendere il servizio il 6 maggio 2018, offrendo viaggi di sette giorni tra Civitavecchia (Roma) e Barcellona, ​​con tariffe a partire da 5.600 dollari a persona.

