Le rubano i risparmi messi da parte per i regali di Natale, i poliziotti fanno una colletta

Fiaba di Natale con lietissimo fine per una bambina peruviana di otto anni residente a Vicenza, a cui a novembre erano stati rubati i risparmi messi da parte per i regali per le feste natalizie. Sabato sera due poliziotti delle volanti della questura vicentina si sono presentati a casa della piccola Stella con in testa il cappellino di Babbo Natale e le hanno donato un maialino salvadanaio pieno di soldi e altri regalini.



Gli agenti, come riferisce il Gazzettino, erano rimasti colpiti dal pianto di Stella in occasione di un sopralluogo per la denuncia di un furto in una casa alla periferia ovest di Vicenza. La bimba, che vive insieme alla madre, aveva spiegato che i ladri le avevano preso una busta con all'interno i propri risparmi, 18 euro e 73 centesimi. I poliziotti, rientrati in questura, hanno avviato una colletta tra i colleghi con l'idea di fare a Stella una sorpresa speciale per il Natale. E sabato sera due agenti-'Babbi' hanno fatto questa consegna speciale.

