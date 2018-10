Napoli: rapinavano banche passando dalle fogne, 12 arresti

PAOLO MANZO / NURPHOTO carabinieri (Afp)

I carabinieri a Napoli smantellano una banda di 12 uomini, aiutati da un dipendente del Comune e da una guardia giurata, che rapinava in banche arrivando nei locali attraverso le fogne. Arrestata nella notte una 'banda del buco' su mandato del gip partenopeo che contesta a vario titolo i reati di associazione a delinquere, detenzione e porto illegali di armi, rapina, furto aggravato e ricettazione. La banda si dedicava a rapine e furti in istituti di credito e gioiellerie; 6 i colpi accertati tra Napoli e provincia, tutti sventati dai carabinieri, che avrebbero potuto fruttare centinaia di migliaia di euro.L'indagine partì proprio da una tentata rapina alla gioielleria Bulgari nella lussuosa via dei Mille a Napoli nel gennaio 2017.

I componenti del gruppo erano specializzati. Prima studiavano a tavolino le difese passive degli obiettivi, poi gli specialisti dei sopralluoghi entravano negli obiettivi e li mappavano per individuare le via d'accesso e di fuga e prendere le misure dei buchi da realizzare; era quindi il turno degli scavatori, conoscitori della rete fognaria cittadina che si occupavano della realizzazione del buco mentre i 'pali', radiotrasmittente alla mano, controllavano i movimenti in strada. Dopo attività di scavo durate anche mesi, i rapinatori uscivano dalle fogne con tute integrali e stivaloni di gomma, con volto coperto e armati di pistole, minacciavano gli impiegati di banca o i commessi delle gioiellerie costringendoli ad aprire caveau e cassette di sicurezza.

Una guardia giurata e un dipendente del servizio fognature del Comune di Napoli avevano messo le loro competenze a disposizione dei rapinatori. Ora 9 sono in carcere e 3 ai domiciliari; 3 erano stati già arrestati in flagranza durante l'indagini, sorpresi a Quarto, uno dopo aver tentato un furto in una gioielleria e due con una semiautomatica. Sequestrati, nel corso dell'attività, trapani, un martello pneumatico, lampade da minatore, divise di istituti di vigilanza privata e delle poste italiane.

