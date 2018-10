Il cancro di Nadia Toffa è tornato. Ma la Iena non si arrende

Facebook Nadia Toffa

L'incubo di Nadia Toffa è tornato. ospite di Silvia Toffanin, la 'Iena' ha raccontato che dopo l'intervento subito a dicembre in seguito a un malore improvviso. la malattia si è ripresentata a marzo. Nella puntata di Verissimo di sabato 13 ottobre, Toffa racconta la sua battaglia. Parla delle cure per il cancro che le è stato diagnosticato lo scorso dicembre, delle polemiche scatenate dalla notizia della pubblicazione di un libro a sua firma in cui racconta la sua malattia, del commosso ritorno in tv e dell'infelice uscita di un hater che le augurava di finire presto in obitorio e dell'inaspettato ritorno della malattia.

"Lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza" riporta Repubblica, "Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente". Ricordando quei momenti Nadia Toffa confida: "All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in 'perché non a me?'. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta". E conclude lanciando un messaggio al pubblico: "Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole"

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it