Muore un sub 55enne nel Lago di Garda, testimoni: "Aveva viso insanguinato"

Un subacqueo di 55 anni è morto nel lago di Garda, nell'area di Torri del Benaco. L'uomo, residente nel Padovano, è stato visto riemergere a 250 metri dalla riva, immobile e a testa in su, da cinque ragazzi del luogo che passavano nella zona in gommone. Vano il soccorso dei sanitari del Suem 118 che non sono riusciti a rianimarlo, ha riferito la polizia municipale di Verona. Ancora incerte le cause del decesso: testimoni hanno riferito che aveva il viso insanguinato, sia sotto la maschera che all'esterno. Il sub si sarebbe immerso da solo nel Lago.

