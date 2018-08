Morto Vincino, storico vignettista tra fondatori 'Il Male'

E' morto a 72 anni il vignettista siciliano Vincino. Pseudonimo di Vincenzo Gallo, era nato a Palermo nel 1946. Durante l'anno della contestazione giovanile nel 1968 milita in Lotta Continua a Palermo. L'anno successivo incomincia a collaborare con il quotidiano 'L'Ora' di Palermo, seguendo da disegnatore il processo sulla strage di viale Lazio. Nel 1972 viene chiamato a Roma al giornale di Lotta Continua, dove resta fino al 1978 quando fonda e dirige 'L'avventurista', inserto satirico dello stesso giornale del movimento. Nello stesso anno partecipa alla nascita della storica rivista 'Il male', di cui sarà direttore per quattro anni (dei cinque in cui venne pubblicata), fino alla chiusura, nel 1982.

Ciao Vincino amico mio pic.twitter.com/bZZS03ComH — Vauro (@VauroSenesi) 21 agosto 2018

