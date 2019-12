È morto il neonato scosso con violenza

È stato dichiarato clinicamente morto il bimbo di 5 mesi che sabato scorso era stato ricoverato in ospedale a Padova in coma dopo che la madre lo aveva violentemente scosso durante la notte. La commissione medica dell'ospedale questa mattina ha decretato la morte cerebrale e sono state staccate le macchine che tenevano in vita il piccolo. La procura ha autorizzato l'espianto del cuore e del fegato. La madre, già indagata per lesioni gravissime, ora dovrà rispondere di omicidio colposo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it