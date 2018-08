Ennesimo incidente mortale sulle montagne della Valle d'Aosta. L'elicottero del Soccorso alpino è intervenuto sul Colle del Leone, a quota 3600 metri sul Monte Cervino, per recuperare un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il cadavere dell'uomo, non ancora identificato, è stato trasportato a Cervinia per le operazioni di riconoscimento.

