Molestie: Asia Argento, mai avuto rapporti sessuali con Bennet

Loic VENANCE / AFP

Asia Argento

Asia Argento ha negato di aver avuto rapporti sessuali con l'attore e musicista Jimmy Bennet che l'accusa di violenza quando lui era minorenne. "Nego con forza e mi oppongo ai contenuti dell'articolo del New York Times che sta circolando sui media nazionali e internazionali", si legge in una nota diffusa dal suo agente alla Afp. "Sono profondamente scioccata e colpita nel leggere notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett", continua la nota.

