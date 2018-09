La norma violata che potrebbe costare la corona a Miss Italia

Carlotta Maggiorana / Instagram Carlotta Maggiorana

Una serie di scatti dal backstage di un servizio fotografico rischiano di costare la corona a Miss Italia, Carlotta Maggiorana.

Miren, la società che gestisce il concorso, ha investito la commissione di garanzia che si è riservata di esaminare la questione entro cinque giorni. Prima di martedì 25 settembre, quindi, Carlotta saprà se quegli scatti scoperti e pubblicati dal settimanale Oggi rimetteranno in gioco il titolo, a quel punto destinato ad andare alla seconda classificata, Fiorenza D'Antonio.

Una norma del regolamento di Miss Italia recita che le partecipanti non devono "essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti". Le immagini riguardano un backstage di alcuni scatti realizzati nel 2015 sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma. Quando aveva vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009 e aveva posato per il calendario del concorso.

