Carolina Stramare (20 anni, modella genovese) è la nuova Miss Italia

Miss Italia 2019 è Carolina Stramare, ventenne lombarda in gara con il numero 3, esclusa nelle precedenti votazioni e ripescata nel finale dalla giuria delle Miss 'storiche' guidata dalla 92enne Gina Lollobrigida. Già Miss Lombardia, capelli scuri, occhi verdi, taglia 40 e 179 centimetri di altezza, Carolina ha avuto la meglio su Serena Petralia, 20 anni, siciliana, arrivata seconda, e su Sevmi Fernando, 20 anni, veneta di origini cingalesi, che si è classificata terza.

Per la prima volta, all'80esima edizione dello storico concorso di bellezza, condotto da Alessandro Greco e trasmesso in diretta da Jesolo su Rai 1, la vincitrice è stata decretata esclusivamente con il televoto. Ha ottenuto il 36% delle preferenze.

La nuova Miss Italia lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. È nata a Genova ma è cresciuta a Vigevano, in provincia di Pavia. Diplomata al liceo linguistico, studia all'Accademia di Belle Arti di Sanremo. Lo scorso anno ha perso la mamma. "Per me era un'amica vera - ha raccontato - e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno sia tutto merito suo".

Quando è stata incoronata, la nonna di Carolina, tra il pubblico, è balzata in piedi sventolando il numero 3. Il tema della violenza contro le donne ha fatto irruzione durante la serata con la testimonianza di Vera, la mamma di Giordana di Stefano, uccisa dall'ex fidanzato nel 2015, come monito a denunciare.

