Esiste o no un'inchiesta della procura sulla vendita del Milan? Cosa sappiamo finora

(articolo aggiornato alle 16.40 del 13 gennaio 2018)*

La Procura di Milano ha smentito di aver avviato un'inchiesta penale in relazione alla vendita del Milan all'imprenditore cinese Yonghong Li. "Non c'è nessun fascicolo di indagine per sospetto riciclaggio", ha affermato il pm Francesco Greco che ha parlato ai giornalisti nel suo ufficio in Procura. "Nemmeno un fascicolo conoscitivo, a modello 25, nè con ipotesi di reato senza indagati. La notizia che si è diffusa ieri in serata di Silvio Belusconi indagato è assolutamente falsa".

Oggi il quotidiano La Stampa ha scritto che i pm di Milano "hanno avviato nei giorni scorsi un'inchiesta che tra le varie ipotesi comporta anche verifiche sul reato di riciclaggio" in relazione alla vendita del club rossonero all'imprenditore cinese Yonghong Li. E dopo la smentita della procura, il giornale di Torino ha confermato l'esistenza dell'inchiesta citando 'due fonti distinte'. Come stanno allora le cose? Ecco cosa sappiamo finora.

"Il sospetto di una vendita gonfiata: una cifra fuori mercato pagata attraverso canali internazionali. È questa l’ipotesi di lavoro da cui sono partite una serie di verifiche per accertare la reale provenienza del denaro con cui la società rossonera, per 31 anni nelle mani di Silvio Berlusconi, è passata nell’aprile scorso per 740 milioni all’imprenditore cinese Yonghong Li. In realtà un modo, secondo le ipotesi investigative, per schermare il rientro in Italia di una sostanziosa cifra".

"Dopo mesi di dubbi, inchieste giornalistiche, ombre sulla vendita della squadra milanista, è la procura di Milano a cercare di capire esattamente la regolarità dell’intera operazione. In gran segreto, nei giorni scorsi, i pm hanno avviato un’inchiesta che tra le varie ipotesi comporta anche verifiche sul reato di riciclaggio, certamente un problema per Silvio Berlusconi in questo periodo di campagna elettorale. Il faro acceso dalla procura vede in prima linea il procuratore aggiunto Fabio de Pasquale".

"Un iter discusso, come si diceva: un passaggio di consegne del Milan, dopo anni di successi sotto la presidenza berlusconiana, travagliato e infinito. Per sgombrare il campo da equivoci e voci che si rincorrevano, l’estate scorsa era stato l’avvocato storico dell’ex Cavaliere, Niccolò Ghedini, a consegnare in procura i documenti per attestare la regolare provenienza del denaro cinese («lecita provenienza di fondi», l’esatta dizione del documento ufficiale passato al vaglio di esperti di finanza)".

"Alla base dell’apertura dell’inchiesta avvenuta poche settimane fa, ci sarebbero nuovi documenti che dimostrerebbero esattamente il contrario. Da dove sia partita la svolta, al momento non è ancora chiaro. Una traccia, si deduce, che risalirebbe ai reali flussi di denaro partiti da Hong Kong. Di certo, ci sono elementi nuovi che smentirebbero la regolarità di una bella fetta dell’operazione".