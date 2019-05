La Digos dà la caccia a un uomo che ha urlato "zingaro" a Mihajlovic

La polizia dà la caccia a una persona, ripresa in un video e ancora non identificata, che ha urlato "zingaro" a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex bandiera della Lazio, nei pressi di Ponte Milvio prima del match di Coppa Italia tra i biancocelesti e l'Atalanta. Gli investigatori, tra cui gli uomini della Digos, sono al lavoro per individuare chi ha rivolto l'offesa al tecnico.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.