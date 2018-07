Migranti: Trenta a presidente Tunisia, lavorare insieme su flussi

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, chiede alla Tunisia collaborazione per il controllo dei flussi di migranti. "L'Italia e la Tunisia condividono la medesima casa, il Mediterraneo, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per la stabilità' della Regione, specie in riferimento ai flussi migratori verso le nostro coste, che per il governo che rappresento costituiscono una priorità", ha detto Trenta al presidente tunisino Beji Caid Essebsi, che ha incontrato oggi a Tunisi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it