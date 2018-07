"La Guardia costiera italiana non è interessata ne' al coordinamento ne' al salvataggio della Asso 28. Non è interessata perciò non ci ha fornito alcuna indicazione". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli entrando al Senato". "Il diritto internazionale non è stato violato" ha aggiunto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it