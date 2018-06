Migranti, Toninelli: "Con Salvini ci sentiamo ogni giorno, lui aggiorna me e io lui"

Sui migranti la linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, Toninelli ha detto: "Assolutamente no". "Ci sentiamo tutti i santi giorni - ha aggiunto - lui aggiorna me e io lui". "La battaglia - ha spiegato - è scindere il salvataggio dalla gestione delle richieste di asilo che non può fare solo l'Italia. L'obiettivo è non far partire i barconi della morte".

