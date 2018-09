Migranti: la ministra Grillo, "Nessun allarme tbc"

"Non c'è in Italia alcun allarme per quanto riguarda la tubercolosi. Nel caso contrario, il ministero e l'Istituto Superiore di Sanità lo avrebbero segnalato". Così la ministro della Salute, Giulia Grillo, ha risposto nel corso di una conferenza stampa ai cronisti che chiedevano se ci fosse un allarme per questa patologia alla luce delle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale la Tbc sarebbe diffusa dai migranti che arrivano nel nostro Paese.

