Migranti, sindaco Pozzallo: pronti accogliere i 266 della nave Gdf

Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 migranti trasbordati sulla nave "Monte Sperone" della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto Ammatuna: "Abbiamo già allertato gli operatori dell'hotspot di Pozzallo e siamo pronti ad accogliere i 266 migranti che sono a bordo della nave Monte Sperone della Guardia di Finanza, al momento in rada davanti alle acque di Pozzallo", ha affermato Ammatuna, che ha aggiunto: "Rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno e siamo pronti a seguire le indicazioni della Prefettura ed a collaborare, come sempre, con le forze dell'ordine".

