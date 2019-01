Sea Watch: Palazzo Chigi valuta accoglienza per 15 migranti, mariti compresi

Pierpaolo Scavuzzo / AGF Giuseppe Conte

Palazzo Chigi sta valutando di accogliere 15 dei 49 migranti bloccati sulle navi Sea Watch e e Sea Eye, bambini, donne ma anche i mariti per non smembrare i nuclei: lo scrive il Corriere della Sera. L'offerta non sarebbe contraria alla linea del governo, in quanto i porti italiani restano chiusi e qualsiasi accordo sarà possibile solo un attimo dopo che Malta avrà fatto sbarcare sul proprio territorio i migranti che si trovano sulle due navi.

Contatti sono in corso con l'Ue ma anche con singoli Paesi come Germania, Portogallo, Olanda e Francia ma c'è ottimismo per un accordo complessivo europeo anche sugli altri migranti, quei 249 clandestini o richiedenti asilo arrivati e sbarcati a La Valletta nelle scorse settimane. Per l'accoglienza di questi ultimi l'Italia non sarebbe coinvolta.

